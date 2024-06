Arda Guler bate recorde na Euro que pertencia a Cristiano Ronaldo

Arda Guler foi um dos destaques da grande partida entre Turquia e Geórgia, nesta terça-feira (18), pela estreia das seleções no Grupo F da Eurocopa 2024, que terminou com o placar de 3 a 1 para os turcos. O jovem do Real Madrid marcou um golaço na partida realizada no Signal Iduna Park, em Dortmund, e bateu um recorde que pertencia a Cristiano Ronaldo na competição. Com 19 anos e 114 dias, o meia se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma estreia de Eurocopa.

Arda Guler é uma promessa do Real Madrid e custou mais de R$ 100 milhões ao clube merengue. No entanto, o turco sofreu com lesões na última temporada e fez apenas 12 jogos no time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti em 2023/24.

Mas, o jogador de 19 anos teve a permanência garantida no elenco pelo treinador italiano.

“Arda (Guler) será um jogador muito importante para nós no futuro. Não há dúvidas de que ele ficará aqui no próximo ano”, explicou Carlo Ancelotti.

