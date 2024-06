Sem Dudu, Gabriel Barbosa ganha força nos bastidores do Cruzeiro

Algo é fato: o Cruzeiro está intenso no mercado de transferências e ficará ainda mais com a abertura da janela. A tentativa em Dudu, do Palmeiras, e as contratações de Cássio e Kaio Jorge confirmam isso. Agora, a agremiação mineira mira o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo.

O proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez contato com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Foi uma conversa informal, mas nela o cruzeirense citou o nome de Gabigol. A “Rádio Itatiaia” foi a primeira a informar.

Vale ressaltar, no entanto, que a diretoria do Cruzeiro não fez qualquer contato com o estafe do atleta. Além disso, não foi feita nenhuma proposta oficial para o Flamengo.

Todavia, Gabigol é tratado como um “sonho” na Toca da Raposa II. A diretoria celeste, com Alexandre Mattos como CEO, analisa a situação e monitora tudo sobre o atacante. É possível que o atleta receba nos próximos dias uma consulta para assinatura de um pré-contrato.

O sócio majoritário do Cruzeiro já revelou que vai aumentar consideravelmente a folha salarial celeste já na próxima janela de transferências. Além disso, o empresário vai reforçar o elenco ainda mais em janeiro de 2025.

O Cruzeiro não se manifestou sobre a possibilidade de buscar Gabigol. O empresário do atleta, Júnior Pedroso, também não atendeu telefonemas.

