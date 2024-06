Transmissão da Eurocopa 2024 faz canal ficar em primeiro lugar

Desde a última sexta-feira, a Eurocopa tem movimentado os campos e arrebentando em audiência. Isso porque o Sportv divulgou resultados impressionantes e liderou a audiência na TV por assinatura durante os três primeiros dias do torneio. Aliás, a emissora alcançou mais de 9 milhões de pessoas, com uma média de 4,6 milhões por dia.

O sportv exibiu cinco jogos do torneio e ficou no topo do ranking de audiência em quatro deles. Contudo, a única exceção foi o jogo entre Sérvia e Inglaterra, que ficou em segundo lugar. Entre os canais esportivos, o sportv liderou em todas as transmissões.

O destaque foi a partida entre Itália e Albânia, que atraiu mais de 2,4 milhões de espectadores no sábado. Durante essa vitória italiana por 2 a 1, a audiência do sportv foi seis vezes maior que a do segundo colocado no ranking de todos os canais de TV por assinatura.

Comparando com os primeiros três dias da Eurocopa anterior, a média de audiência do sportv foi 3% superior à de 2021.

Nesta terça-feira, dia 18, o sportv continua sua cobertura da Eurocopa a partir das 16h, transmitindo a estreia da seleção portuguesa contra a República Tcheca pelo Grupo F, em Leipzig. Everaldo Marques, Paulo Nunes e Eric Faria apresentarão o ‘Aquecimento sportv’ uma hora antes do pontapé inicial, trazendo as últimas informações das equipes e conduzindo a transmissão para todo o país.

