Kylian Mbappé vai passar por cirurgia no nariz após a Eurocopa 2024. O técnico da França, Didier Deschamps, confirmou o procedimento do capitão francês após a fratura na partida contra a Áustria, na partida de estreia das seleções na Euro.

Além disso, o treinador esclareceu ainda que Mbappé terá condições de ajudar a seleção da França durante a Eurocopa 2024.

“Haverá mais testes nesta quarta-feira (19) para ver a evolução dele (Mbappé). Obviamente, foi uma lesão significativa. O departamento médico fez tudo o que era necessário para ajudar o jogador”, explicou.

A cirurgia do atacante, no entanto, não deverá afetar o início da temporada do astro francês com a camisa do Real Madrid em 2024/25. Além disso, a imprensa europeia garante que o clube merengue monitora de perto a situação do jogador.

LEIA MAIS: Com fratura no nariz, Mbappé não enfrenta Holanda pela Euro

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mbappé será operado após a Eurocopa 2024 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.