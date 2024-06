Diretor do Atlético-MG fala sobre negociações com Alonso, Fausto Vera e Pedrinho

Quando a janela de transferência se abrir no Brasil, no dia 10 de julho, o torcedor do Atlético-MG poderá, enfim, rever o ídolo Bernard com a camisa alvinegra. Até o momento, ele é o único reforço confirmado no Galo para a sequência da temporada. No entanto, a movimentação não para por aí. Nomes como os do zagueiro Junior Alonso e do volante Fausto Vera também aparecem fortes nos corredores do clube.

O diretor do Atlético, Victor Bagy, falou sobre a possibilidade de mais reforços chegarem ao clube para a sequência da temporada. Ele abriu o jogo sobre a negociação com o Corinthians por Fausto Vera e com o paraguaio Junior Alonso, do Krasnodar, da Rússia.

“É um nome que agrada (Fausto Vera), inclusive com anuência do Gabi (Milito). Existe uma conversa, mas falar se está próximo ou não, prefiro me resguardar, trabalhar de forma sigilosa. Posso garantir que estamos trabalhando para qualificar o elenco, passando por esse nome. O próprio Alonso, tendo alguma novidade, vamos falar. Tudo dentro do que o mercado oferece e dentro da nossa realidade financeira”, declarou.

O jogo contra o Palmeiras mostrou claramente a carência do elenco para a posição de volante. O Atlético tinha apenas o jovem Paulo Vitor, que é da base e ficou no banco de reservas, como opção. Battaglia estava suspenso, Otávio lesionado e Alan Franco a serviço da seleção do Equador para a disputa da Copa América.

Atlético faz proposta ao Timão por Vera

Diante desse cenário, o nome de Fausto Vera ganhou força. O Galo fez uma proposta de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) ao Corinthians, por 80% dos direitos econômicos do jogador, que ficou fora do clássico contra o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque este seria o sétimo jogo dele e ele não poderia mais atuar por outro clube brasileiro em 2024.

Por outro lado, Junior Alonso está praticamente certo para sua terceira passagem pelo clube. Ele deve se apresentar ao Atlético após a disputa da Copa América, na qual está com a seleção do Paraguai nos Estados Unidos.

Por fim, Victor Bagy falou sobre Pedrinho, que tem contrato com o clube mineiro somente até o final de junho. A expectativa é estender o empréstimo até fim da temporada. Porém, para isso ocorrer, o Galo não quer abrir os cofres.

“É um atleta que a gente gosta muito, o Gabi gosta muito do seu futebol. Teve um investimento alto para contar com ele aqui. Ele fez a renovação no Shakhtar e o clube que ele pertence tem a intenção que ele volte. Mas o Pedrinho está feliz aqui, nasceu sua segunda filha recentemente, é feliz aqui, gosta do clube, gosta do dia a dia. A possibilidade de mantê-lo até o final do ano é tentar estender o contrato, mas sem pagar por um novo empréstimo. Não é tão provável, mas é uma tentativa”.

