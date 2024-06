Fábio é dúvida para jogo do Fluminense contra o Cruzeiro

O que está ruim pode piorar. Um dos poucos destaques do time do Fluminense nesta fase conturbada, o goleiro Fábio virou dúvida para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (18/6), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fábio sentiu um mal-estar antes de embarcar no Rio de Janeiro e, neste momento, é dúvida. Caso o goleiro apresente condições, a ideia é que ele viaje na manhã desta quarta-feira para Minas Gerais. Caso contrário, Felipe Alves, contratado nesta temporada, assumirá a vaga do arqueiro titular. Ele atuou somente em três jogos pelo Tricolor e foi vazado seis vezes. Inclusive, o técnico Fernando Diniz já não poderá contar com Felipe Melo, Guga e Paulo Henrique Ganso, que estão suspensos, enquanto Samuel Xavier, Marcelo e Manoel não viajaram. Além disso, Jhon Arias segue com a seleção da Colômbia para a disputa da Copa América. Enquanto isso, Thiago Silva só poderá estrear depois do dia 10 de julho. Por fim, André segue em processo de transição, enquanto Lelê se recupera de uma lesão no joelho direito, Por outro lado, Martinelli volta de suspensão no meio de campo tricolor. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

