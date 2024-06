Nesta terça-feira (18), o São Paulo derrotou o Santos por 4 a 3, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A vitória foi a primeira do Tricolor na competição. Sendo assim, a equipe aparece na penúltima colocação, com quatro pontos. O Peixe é o terceiro, com 16 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o São Paulo encara o Corinthians, fora de casa. Enquanto isso, o Peixe recebe o Bahia, na Vila Belmiro.

Primeiro tempo movimentado

O clássico iniciou em alta velocidade. Com a necessidade de vencer o jogo, o São Paulo se lançou ao ataque e, com apenas dois minutos, abriu o placar através de Caio Antônio. Em chute da entrada da área, o garoto estufou as redes.

Sem reação, o Santos assistia ao Tricolor, que cansou de perder gols e não matou o duelo. Perto do intervalo, Rodrigo Cézar aproveitou a chance e deixou tudo igual.

Segundo tempo e vitória do São Paulo nos acréscimos

Na etapa final, o São Paulo retomou a vantagem em cobrança de pênalti convertida por Mateus Amaral. Não demorou muito e também na penalidade máxima, o Peixe deixou o placar igualado com Hyan.

Nos acréscimos do jogo, quando o duelo parecia resolvido, as duas equipes resolveram estufar as redes. Guilherme cruzou e Paulinho se antecipou ao goleiro para marcar a favor do São Paulo. Dois minutos depois, aos 49, Samuel aproveitou o cruzamento da esquerda e marcou o terceiro do Santos. Por fim, no apagar das luzes, Paulinho subiu sozinho na pequena área do Peixe para dar a vitória ao Tricolor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com gols nos acréscimos, São Paulo vence Santos no Brasileirão Sub-20 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.