Yuri Alberto descarta saída do Corinthians

O atacante Yuri Alberto voltou a ser notícia do Corinthians nesta terça-feira (18). Desta vez, o jogador é especulado para deixar o clube paulista e respirar novos ares fora do país no segundo semestre.

De acordo com o ge, o camisa 9 do Corinthians foi procurado por clubes da Inglaterra e Espanha, mas ele não vai quebrar o seu contrato com o Alvinegro.

“Cara, a gente já fala, é sondagem. Então, estou muito feliz aqui no Corinthians, estou me entregando aqui, dando o meu máximo. Enquanto estiver com a camisa do Corinthians, vou continuar me entregando sempre. Não, nada (sobre propostas)” disse o centroavante.

Com o fico do jogador, a torcida do Corinthians pode respirar aliviada, pois devido ao caos financeiro dos últimos meses, a venda do jogador seria uma possibilidade de melhorar o fluxo de caixa.

Vale citar, que Yuri Alberto passou por um momento turbulento no Corinthians logo no começo do ano. Porém, após a saída de Mano Menezes e a chegada de António Oliveira, o centroavante melhorou o desempenho.

No Timão desde a temporada 2021, o atacante já marcou 14 gols em 26 jogos. Caso ele marque mais um gol, ele alcança o mesmo número de tentos de 2023.

O próximo jogo que fazer Yuri Alberto igualar os números do ano passado será nesta quarta-feira (19). Em Florianópolis, o Corinthians encara o Internacional, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

