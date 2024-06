Zagueiro da França fala sobre condição de Mbappé após fratura: ‘Está melhor’

Na estreia da França pela Eurocopa diante da Áustria, Kylian Mbappé conviveu com um carrossel de emoções ao perder um gol feito e fraturar o nariz em uma cabeça na área. De acordo com o zagueiro William Saliba, do Arsenal, que participou de uma entrevista coletiva, o atacante, recém-contratado pelo Real Madrid, está melhor.

“Cruzei com ele na manhã de hoje. Ele está um pouco melhor. Estava indo fazer outros testes. Não sei de mais nada. Mas, a boa notícia é que, quando o vi nesta manhã, estava melhor”, contou o defensor.

Vale destacar que, segundo o técnico da França, Didier Deschamps, o jogador passará por uma cirurgia no nariz logo após o fim da competição continental. Nos minutos finais da partida contra a Áustria, ele se chocou com o ombro do zagueiro Danso e teve um grande sangramento na região.

“Haverá mais testes nesta quarta-feira (19) para ver a evolução dele (Mbappé). Obviamente, foi uma lesão significativa. O departamento médico fez tudo o que era necessário para ajudar o jogador”, explicou.

Esperança e uso da máscara

O atacante passou por exames para avaliar a necessidade de uma cirurgia em virtude da fratura. Inicialmente, a operação foi descartada pelo presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo. Apesar disso, de acordo com o “Canal Plus”, o atleta está fora do segundo jogo da França no torneio, diante da Holanda.

“Eu entendi que ele é dúvida e não desfalque ainda. Isso não está definido. Claro que é um jogador muito importante, vai inevitavelmente pesar, principalmente na preparação das equipes adversárias. Mas temos um grupo excepcional. No banco temos vários meios de substituir Kylian. Tenho confiança total na nossa qualidade no banco”, comentou Rabiot, meia da Juventus e da seleção da França, na mesma entrevista coletiva.

Por fim, nas redes sociais, o jogador fez uma brincadeira com a situação e indicou que deve continuar na competição com o recurso da máscara. uma das favoritas ao título, a França segue com esperança de contar com o craque para o restante do torneio, o principal nome de sua geração.

O post Zagueiro da França fala sobre condição de Mbappé após fratura: ‘Está melhor’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.