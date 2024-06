Croácia e Albânia empatam e seguem vivas na Eurocopa

No empate entre Croácia e Albânia, 2 a 2, nesta quarta-feira (19/6), pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa, um jogador foi o personagem: Gjasula. O albanês entrou aos 27 da etapa final. Aos 31, fez contra o gol que seria o da virada e da vitória croata. Porém, aos 50, fez o belo gol que deixou 2 a 2 no placar. O duelo no Volksparkstadion, Hamburgo começou com os albaneses bem mais objetivos e saindo na frente com um gol de Laçi. Mas, no segundo tempo, os croatas voltaram muito melhores. Dessa forma, de tanto marterlare, conseguiram a virada num espaço de dois minutos, com gols de Kramaric e o tento contra de Gjasula, que acabaria empatando o jogo pouco depois.

Croatas e Albaneses têm um ponto no Grupo da Morte, que tem Espanha e Itália na liderança, com três pontos, os dois gigantes ainda jogam nesta quinta-feira.

Albânia na frente

A Albânia surpreendeu no primeiro tempo. Muito objetiva quando tinha a bola, criou as melhores chance e pelo menos duas foram claras. A primeira, aos 11 minutos, entrou. Um cruzamento de Asllani encontrou Laçi bem colocado na área e o apoiador não vacilou: cabeçada certeira que matou o goleiro Livakovic. Enquanto a Croácia nada conseguia, a Albânia teve tudo para marcar, quando Asllani recebeu desmarcado na área pela esquerda e chutou par Livakovic salvar.

Croácia em cima

A Croácia, com as entradas de Pasalic e Sucic (nas vagas de Brozovic e Majer) voltou melhor no segundo tempo. Durante dez minutos fez pressão total. E teve como grande chance uma cabeçada de Sutalo, quase em cima da linha, após escanteio cobrado por Modric. O que gol perdeu foi inacreditável. Os croatas seguiram apostando em chuveirinhos na área, mas com os albaneses, fechadíssimos, cortando tudo. Mas, de tanto tentar, saiu o empate, aos 29. O artilheiro Kramaric recebeu de Budimir e, na área, chutou rasteiro no canto direito de Strakosha. O gol acordou o time croata de vez e, aos 31, Budimir fez jogada excelente pela esquerda, foi ao fundo e cruzou para o arremate de Susic. A bola bateu em Gjasula. Gol contra. E a Croácia virava o duríssimo duelo.

Croácia 2×2 Albânia

2ª rodada do Grupo B da Eurocopa 2024

Data: 19/6/2024

Local: Volksparkstadion, Hamburgo (ALE)

CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol e Perisic (Sosa, 39’/2ºT); Modric, Brozovic (Pasalic, Intervalo) e Kovacic; Majer (Sucic, Intervalo) Petkovic (Budimir, 23’/2ºT e Kramaric (Baturina, 39’/2ºT). Técnico: Zlatko Dalic.

ALBÂNIA: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Asllani e Ramadani (Hoxha, 40’/2ºT), Laçi (Gjasula, 27’/2ºT) e Basllani; Asani (Seferi, 18’/2ºT) e Manaj (Daku, 40’/2ºT). Técnico: Sylvinho.

Árbitro: François Letexier (FRA)

Gols: Laçi, 11’/1ºT (0-1). Kramaric, 29’/2ºT (1-1); Gjasula, contra, 31’/2ºT (2-1); Gjasula, aos 50’/2ºT (2-2)

Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (Ambos da França)

VAR: Willy Delajod (FRA)

Cartões Amarelos: Hisaj (ALB)

