Kostic, da Sérvia, está fora da Eurocopa por lesão no joelho

A Sérvia teve um baque para a sequência da Eurocopa. Afinal, o meia Filip Kostic se machucou na derrota de domingo (16) por 1 a 0 para a Inglaterra e está fora da competição. Os exames apontaram lesão parcial do ligamento colateral externo do joelho esquerdo, com previsão de duas semanas de recuperação.

Dessa forma, a Federação de Futebol da Sérvia informou nas redes sociais que o meia da Juventus ficará com a seleção apenas até o jogo desta quinta-feira (20), às 10h (de Brasília) contra a Eslovênia, em Munique, pela segunda rodada do Grupo C. A entidade pretende liberá-lo logo em seguida.

“Espera-se um período de recuperação de cerca de duas semanas. Após o jogo com a Eslovénia, Kostic deixará a base da seleção sérvia na Alemanha e o seu clube foi informado de tudo isto. Desejamos ao grande representante sérvio uma boa recuperação e um rápido retorno aos campos!”, diz a mensagem da federação sérvia.

Além do duelo com a Eslovênia, a Sérvia finaliza sua participação no Grupo C, diante da Dinamarca, dia 25 (terça-feira), às 16h (de Brasília). De acordo com o regulamento do torneio, se classificam os dois primeiros de cada grupo, assim como os quatro melhores terceiros.

