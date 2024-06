Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Cruzeiro

Após a derrota para o Atlético-GO, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Cruzeiro, no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileirão. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o confronto e confirmou a extensa lista de desfalques.

Entre eles, estão Felipe Melo, Guga e Paulo Henrique Ganso, suspensos. Além disso, André segue no período de transição, enquanto Lelê se recupera de uma artroscopia no joelho direito. Marcelo, Samuel Xavier, Isaac e Manoel não viajaram com a delegação e também estão fora da partida.

Completam os desfalques, Jhon Arias, que disputará a Copa América pela Colômbia, e Thiago Silva, que só poderá fazer sua estreia pelo Tricolor de Laranjeiras depois do dia 10 de julho.

Por outro lado, Martinelli volta de suspensão e completará 200 jogos com a camisa do Fluminense se entrar em campo diante da Raposa. Por fim, afundados na penúltima colocação, os comandados de Fernando Diniz buscam voltar a vencer na temporada depois de seis tropeços e deixar a zona de rebaixamento.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Justen e Rafael Monteiro

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Marlon e Thiago Santos

Meio-campista: Alexsander, Gabriel Pires, Lima, Martinelli e Renato Augusto

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, John Kennedy, Kauã Elias, Keno e Marquinhos

