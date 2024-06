São Paulo x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Noite de São Paulo x Cuiabá, nesta quarta-feira (19/6), às 20h (de Brasília), no MorumBIS. O jogo é pela décima rodada da Série A do Brasileiro. O Tricolor não sabe o que é perder há 14 jogos na temporada, mas vem de dois empates no Brasileirão e entra na rodada em sexto lugar. Assim, tenta voltar ao G4 da competição. Já os cuiabanos, após péssimo início, vem de duas goleadas nas últimas três partidas e deixou a zona de rebaixamento.

Aldo Luiz estrá no comando e na narração desta partida em que a Voz do Esporte iniciará a sua tranmsissão a partor das 18h30, com o seu tradicional pré-jogo com todas as informações sobre os rivais desta noite.