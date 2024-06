Palmeiras Pay: produto de investimento garante participação em pré-venda para Mundial 2025

A novidade mais recente do Palmeiras Pay, conta digital oficial do clube, pode contribuir com a ida do torcedor ao Mundial de Clubes da FIFA em 2025. Trata-se do primeiro produto de investimento da plataforma: o CDB Mundial 2025. Disponível entre 19 de junho e 26 de agosto, a proposta de valor oferecida pelo Alviverde garante participação na pré-venda exclusiva de pacotes da Palmeiras Viagens para o torneio internacional do ano que vem.

Primeiramente, o torcedor deverá realizar um investimento mínimo de R$ 5 mil no produto financeiro para garantir os benefícios. O CDB Mundial 2025 terá um rendimento de 110% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e possuirá duração de oito meses, sem liquidez diária – contabilizados a partir da data de inversão. A porcentagem de dividendos é em alusão à idade do Alviverde.

Vigência do CDB Mundial 2025

O produto entrou em vigência na manhã desta quarta-feira (19), às 09h, no app Palmeiras Pay e encerra às 18h59 do dia 26 de agosto de 2024.

Requisitos

Além do investimento mínimo, o torcedor precisa obrigatoriamente estar com o programa Sócio-Avanti ativo – dentro de qualquer modalidade. Já os clientes com Cartão Múltiplo (débito e crédito) é necessário manter a fatura ativa até o início da pré-venda dos pacotes de viagem para o Mundial de Clubes 2025. Esses, contudo, são disponibilizados pela ‘Palmeiras Viagens’.

É importante ressaltar que o investimento no CDB Mundial 2025 não servirá como crédito ou abatimento no valor dos pacotes de viagem. Ou seja, garantirá apenas o direito de acesso a pré-venda. Além disso, não assegura disponibilidade dos ingressos, que, portanto, estarão sujeitos à esgotamento na abertura da comercialização.

CDB Mundial 2025: como participar

Primeiramente, o torcedor que tiver interesse no produto deverá acessar o app Palmeiras Pay com sua biometria facial ou senha. Logo depois, será necessário abrir a aba ”conta”, procurar por ”meus investimentos” e clicar em ”renda fixa”. O CDB Mundial 2025 aparecerá nominalmente junto ao espaço para aplicação e, enfim, a contratação do serviço estará concluída.

