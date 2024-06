Botafogo x Bragantino (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Bragantino vivem um momento de instabilidade na temporada e agora estão próximos de medir forças no Brasileirão Sub-20. Afinal, os cariocas e paulistas se enfrentam nesta quinta-feira (20/06), às 15h (de Brasília), no Nilton Santos, pela décima rodada.

O Glorioso é o antepenúltimo colocado do campeonato e precisa de uma vitória para tentar se afastar da zona de rebaixamento. O Massa Bruta está no 13° lugar e busca um triunfo como visitante para subir na tabela.

Onde assistir

Aliás, a Botafogo TV (Youtube) transmite o jogo entre Botafogo e Bragantino, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Botafogo

O Glorioso vive um momento delicado na temporada. Afinal, as joias alvinegras não vencem há cinco rodadas e estão na zona de rebaixamento. Eduardo Oliveira, dessa forma, não deve medir esforços para sair com uma vitória e pretende entrar com uma escalação agressiva. A formação mais provável do técnico iniciar em campo é o 4-3-3. Assim, Bernardo Valim fica responsável pela armação, com João Guilherme e Kauan Toledo abertos pelos lados e Vargas na frente.

Como chega o Bragantino

O Massa Bruta não perde há quatro rodadas e luta para chegar na parte de cima da tabela. Portanto, uma vitória fora de casa é fundamental para as pretensões do clube paulista. O principal trunfo do técnico Willian Batista está no meio-campo. Afinal, Marcos Vinícius, responsável pela construção das jogadas, vem protagonizando boas atuações em nesta temporada.

BOTAFOGO X BRAGANTINO

Décima rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 20/06/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Cristiano; Kauê Leonardo, Rodrigo Guet, Otávio e Foguete; Justino, Rhuan Lucas e Bernardo Valim; João Guilherme, Kauan Toledo e Vagas. Técnico: Eduardo Oliveira

BRAGANTINO: Joaquim; Vinícius, Italo, Kevyn e Kaue Ricardo; Riquelme, Marcelo, Raoni e Marcos Vinicius; Filipe e Kelvin Flores. Técnico: Alison Henry

Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)

Assistentes: Lucas Castro dos Santos (RJ) e Juliana Martins Gomes (RJ)

