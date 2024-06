Mbappé treina sem máscara e com curativo no nariz na França

O atacante Mbappé apareceu sem máscara no treino da França em Paderborn, na Alemanha, nesta quarta-feira (19). O jogador, que fraturou o nariz na vitória sobre a Áustria por 1 a 0, na última segunda, apareceu apenas com um curativo no local. Ele fez atividades separado do restante do plantel gaulês.

O camisa 10 correu em volta do gramado e fez um trabalho rápido com bola nos poucos minutos que a imprensa teve acesso ao treinamento. No entanto, Mbappé participou do treino de finalização com os companheiros. A tendência é que ele seja desfalque para o duelo contra a Holanda, na sexta-feira (21), pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa.

O lance em que Mbappé machucou-se ocorreu aos 39 minutos do segundo tempo, em uma jogada de bola aérea, Mbappé tentou cabeceio, chocou-se com o ombro do zagueiro adversário e ligou o sinal de alerta na comissão técnica da França. Ao mesmo tempo, a camisa branca ficou muito manchada de vermelho devido ao sangramento intenso. No entanto, ao se levantar, o capitão tapou o nariz.

Mbappé voltou ao campo sem autorização do árbitro e se sentou. Assim, a partida acabou sendo paralisada novamente por alguns minutos, e o camisa 10 recebeu um cartão amarelo. Após as substituições, o novo atacante do Real Madrid levantou-se e foi direto para o vestiário, ainda com grande sangramento. Dali, foi direto para o hospital universitário de Düsseldorf, onde passou por exames e constatou a fratura no nariz. A Federação Francesa de Futebol descartou cirurgia a curto prazo, o que deve ocorrer após a participação dos Bleus na Eurocopa.

Treinador garante operação em Mbappé após a Euro

O técnico Didier Deschamps afirmou na última terça-feira (18), aos canais oficiais da federação, que Mbappé passaria por mais exames nesta quarta. A presença do atacante nas atividades foi um bom sinal.

“Obviamente, o choque foi importante. A equipe médica fez o necessário para reduzir o possível após esses exames. Embora não precise de uma cirurgia imediata, terá que ser feita. Esta manhã (terça), estava um pouco melhor. Vamos checar todos os dias”, declarou o comandante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mbappé treina sem máscara e com curativo no nariz na França apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.