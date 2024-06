Porto inicia conversas para tentar contratar Robert Renan, do Inter

O Porto tem como uma das prioridades reforçar o seu setor defensivo e um jogador do Inter entrou no radar. Assim, os portugueses já abriram negociações para tentar contratar o zagueiro Robert Renan. A prioridade do Dragões é fechar com um atleta antes mesmo de iniciar a pré-temporada. Exatamente que o reforço não perca nenhum trabalho antes do início dos compromissos. A informação é do portal “Uol”.

Inicialmente, o desejo do clube português é oferecer um empréstimo com opção de compra. Importante destacar que o zagueiro está emprestado pelo Zenit, da Rússia, ao Internacional até o final da temporada. Inclusive, o clube dono dos seus direitos considera que o valor ideal para vendê-lo é 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 88 milhões na cotação atual).

Dessa forma, se o Porto conseguir avançar nas tratativas já na janela do meio deste ano, o Colorado terá que receber uma compensação financeira. Exatamente por questões contratuais e pelo fato da exposição que o time gaúcho permitiu ao jogador. O Inter aguarda um desfecho a respeito dessa negociação, já que não é dono dos direitos do atleta.

Erro grave e quase saída do Inter

Robert Renan viveu fase turbulenta logo no início de sua trajetória no Colorado. Isso porque ele teve falha displicente em duelo com o Juventude na semifinal do Gauchão. Na oportunidade, na decisão por pênaltis, o defensor tentou marcar de cavadinha, mas errou. Depois deste episódio, ele chegou a ser afastado e cogitou-se a sua saída do Internacional. Porém, após uma reunião, decidiu-se pela sua continuidade, recebendo um voto de confiança e esperança, para que obtivesse sucesso em reverter a situação.

Após a eliminação para o Juventude, o defensor foi relacionado para 11 dos 13 compromissos da equipe. Assim, ele foi utilizado em sete deles, sendo titular em cinco. Robert Renan iniciou sua carreira nas categorias de base do Corinthians, que o vendeu para o Zenit em 2022. Contudo, sua passagem foi rápida, com apenas 17 partidas. Seu vínculo com o clube russo é válido até junho de 2028.

