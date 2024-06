Cruzeiro rejeita proposta do futebol europeu por goleiro

O Cruzeiro não aceitou uma proposta do Rio Ave, de Portugal, pelo goleiro Otávio, do time sub-20. Nos últimos dias, o clube português intensificou os contatos, mas a Raposa travou o negócio.

A ideia do time europeu era ter o jogador por empréstimo, com opção de compra. O jogador, aliás, teria oportunidade de atuar no time principal e disputaria a titularidade. No entanto, a diretoria da Raposa entendeu que os termos do negócio não eram bons.

Vale ressaltar que no Cruzeiro, Otávio tem a concorrência de grandes nomes como Cássio e Gabriel Grando. Ainda tem Anderson, que atualmente é titular.

Conheça o goleiro Otávio

O jovem atleta é um dos arqueiros com mais destaque na base. Ele tem mais de 192cm de altura e chamou atenção pelo bom desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em nove partidas, afinal, sofreu apenas três gols, a menor média da competição.

Quando Ronaldo ainda era gestor da SAF do Cruzeiro, Otávio fez um intercâmbio e ficou quatro semanas treinando no Real Valladolid, da Espanha, que pertence ao Fenômeno. Ele retornou no fim do mês de março.

