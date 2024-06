A Argentina, atual campeã da Copa América, estreia na edição deste ano da competição nesta quinta-feira (20). Assim, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), a equipe de Lionel Scaloni encara o Canadá, às 21h (de Brasília), em partida que abre a competição. As seleções, aliás, estão no Grupo A, que conta com Peru e Chile.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida entre Argentina e Canadá.

Como está a Argentina

A seleção da Argentina chega para esse confronto após ter dois triunfos em amistosos. Afinal, bateu o Equador por 1 a 0, com gol de Di María, e venceu a Guatemala por 4 a 1, com dois gols de Messi e outros dois de Lautaro Martínez. Eles, aliás, devem iniciar a partida contra o Canadá entre os titulares.

LEIA: Marquinhos não vê favorito na Copa América, mas cita Argentina como ‘a equipe a ser batida’

Como está o Canadá

Já a seleção canadense, do técnico Jesse Marsch, não conseguiu vencer na última Data-Fifa. Afinal, no primeiro compromisso perdeu para a Holanda por 4 a 0. Posteriormente empatou, sem gols, com a França. Um dos grandes nomes da seleção norte-americana é o lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique.

ARGENTINA X CANADÁ

Primeira rodada da fase de grupos da Copa América

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Data e hora: 20/6/2024, às 21h (de Brasília)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña (Tagliafico); De Paul, Paredes (Mac Allister) e Enzo Fernández; Messi, Lautaro Martínez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

CANADÁ: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Alphonso Davies; Eustaquio, Kone, Buchanan e Millar; Jonathan David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Leodán González (URU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Argentina x Canadá: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.