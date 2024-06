Peñarol oficializa a permanência do meio-campista Leo Fernández

Por meio de seus canais oficiais, o Peñarol informou que chegou a um acordo com o Toluca para a permanência do meio-campista Leo Fernández. Agora, o acordo de empréstimo do jogador uruguaio tem validade até o fim de 2024.

A representação de Montevidéu chegou a veicular um agradecimento ao clube mexicano. Com ênfase na figura do Presidente Executivo, Francisco Suinaga Conde, o Manya agradeceu “pela disposição demonstrada em todos os momentos para que Leo possa continuar a vestir nossa camisa.”

Com o novo vínculo assinado, Leo agradeceu a oportunidade de seguir atuando no Peñarol. Na sua avaliação, isso só aumenta sua vontade de manter o bom nível apresentado até então:

“Estou muito feliz e com gana de seguir trabalhando e conseguindo grandes coisas.”

Mudança radical

Com formação nas categorias de base do Fénix, Leo Fernández passou pela Universidad de Chile, em 2019, antes de longo período no México entre Toluca e Tigres. No ano passado, ele chegou por empréstimo para reforçar o Fluminense, mas não teve tanto espaço na encaixada equipe de Fernando Diniz e não teve seu acordo prolongado para 2024.

Neste ano, porém, sua realidade é frontalmente oposta com a camisa do Carbonero. Com números da ordem de 12 gols e dez assistências em 24 jogos, Leo rapidamente assumiu caráter de liderança técnica no time dirigido por Diego Aguirre.

Da mesma forma que ocorre no Brasil, por exemplo, o calendário nacional do Uruguai não será paralisado durante a disputa da Copa América. Assim, o próximo jogo do Peñarol será no sábado (22), pela terceira rodada do Intermedio, onde enfrenta o Progreso no Centenario. A partida em questão está marcada para às 18h (de Brasília).

