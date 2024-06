Neuer quebra recorde em vitória da Alemanha na Eurocopa 2024

A vitória da Alemanha por 2 a 0 sobre a Hungria, nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa 2024, foi histórica para Manuel Neuer. Isto porque o alemão chegou a 17 jogos no torneio e se igualou à lenda italiana Buffon como goleiro com mais participações na Euro.

Além disso, Neuer foi um dos destaques do triunfo da Alemanha sobre a Hungria, com grandes defesas durante os 90 minutos que evitaram que a seleção alemã fosse vazada, além de confirmar a classificação para as oitavas de final da Euro 2024.

Ao mesmo tempo, Neuer é o goleiro titular do técnico Julian Nagelsmann na seleção da Alemanha. Ou seja, é apenas questão de tempo até que o goleiro se isole nesta lista, chegando, pelo menos, até aos 19 jogos, uma vez que os alemães estão classificados para as oitavas de final.

Veja os goleiros com mais participações na Eurocopa, Neuer sobe na lista

1º Buffon (Itália) — 17 jogos.

1º Neuer (Alemanha) — 17 jogos.

3º Rui Patrício (Portugal) — 16 jogos.

3º Van der Sar (Holanda) — 16 jogos.

5º Lloris (França) — 15 jogos.

6º Casillas (Espanha) — 14 jogos.

6º Petr Cech (República Tcheca) — 14 jogos.

8º Isaksson (Suécia) — 13 jogos.

8º Schmeichel (Dinamarca) — 13 jogos.

