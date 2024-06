Fábio, do Fluminense, recebe homenagem do Mineirão

Jogador com mais partidas no novo Mineirão, o goleiro Fábio, hoje camisa 1 do Fluminense, mas também ídolo do Cruzeiro, recebeu uma homenagem da administração do Gigante da Pampulha, nesta quarta-feira, antes da partida entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. O jogador de 43 anos recebeu a chave do Mineirão.

“Eu agradeço. São 500 jogos de muita história, de grandes jogadores que passaram aqui. Tenho que agradecer a Deus por fazer parte desta história do Mineirão, tanto do antigo quanto do novo, onde time muitas alegrias, comemorei títulos. E só agradecer a Deus e todos que fizeram parte e me deram a oportunidade de entrar em campo. Tenho que agradecer a torcida do Cruzeiro, o carinho e a gratidão. É uma satisfação imensa poder receber essa homenagem”, agradeceu Fábio durante a homenagem.

Na ação, o goleiro Fábio recebeu uma chave simbólica e uma cópia real de um dos vestiários do Mineirão.

O momento é marcante também para o Cruzeiro, Fábio e o Mineirão. Será o jogo número 500 do estádio, após a reforma entre 2010 e o começo de 2013. O goleiro de 43 anos é o que mais atuou no Novo Mineirão com 228 jogos no total, em levantamento da administração do estádio.

No Gigante da Pampulha, de 2013 para cá, Fábio fez 225 partidas pelo Cruzeiro e três pelo Fluminense, – sendo dois contra a Raposa e um diante do Atlético-MG. Aliás, no âmbito geral, o arqueiro tem 405 jogos, com 398 pelo Cruzeiro, quatro pelo Vasco e os três pelo Fluminense. Pelo time atual, inclusive, está invicto contra a Raposa. São duas vitórias.

