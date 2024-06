Bastos garante empate do Botafogo no fim, mas lamenta: ‘Sabor de derrota’

O Botafogo contou com um gol no apagar das luzes para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O herói da noite foi o zagueiro Bastos, que repetiu a dose artilheira — também marcou no clássico contra o Fluminense — para arrancar o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, nesta quarta-feira, no Nilton Santos.

Contudo, na saída de campo, o angolano lamentou o resultado, mas destacou trabalho diário para seguir bem na competição nacional.

“Foi um empate com sabor de derrota, pois jogamos em casa, mas, infelizmente, não conseguimos os três pontos. Mas, graças ao esforço do grupo, conseguimos arrancar esse um ponto. Agora, vamos voltar a trabalhar para atingir nossos objetivos. É sempre trabalhar para ter consistência no decorrer da temporada”, disse o zagueiro ao “Sportv”.

Com 20 pontos, o Alvinegro pode ser ultrapassado por Flamengo, Bahia e Palmeiras, que entram em campo nesta rodada, mas somente na quinta-feira. A equipe volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Criciúma, às 16h, no Heriberto Hulse.

