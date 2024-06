António Oliveira envia lista com seis nomes, e Corinthians vai em busca de Walace

O Corinthians tem uma lista de seis nomes para reforçar o elenco de António Oliveira. Dentre as indicações do treinador português à diretoria, está o volante Walace, da Udinese. A informação foi divulgada, inicialmente, pelo portal ‘Uol’.

O meio-campista defende a Udinese desde a temporada 2019/20, e a cada janela de transferências ocorrem especulações sobre um possível retorno ao futebol brasileiro. Dos clubes com interesse, o Flamengo aparece como o que fez mais tentativas. Entretanto, não avançou mediante os valores pretendidos pelos italianos.

A Udinese, porém, estaria disposta dessa vez a negociar Walace por 8 milhões de euros (R$ 47 milhões). O responsável por dirigir as tratativas diretamente com os representantes do jogador é o diretor de futebol Fabinho Soldado.

A confiança do Corinthians no sucesso da negociação se dá pelo interesse do meio-campista de voltar ao Brasil. Pelo time italiano na última temporada, ele disputou 38 partidas e anotou dois gols.

Aos 29 anos, Walace tem no currículo passagens por Hamburgo e Hannover, ambos da Alemanha, além do Grêmio. Inclusive, foi quando defendia o clube gaúcho que ele recebeu convocação para disputar os Jogos Olímpicos de 2016 e integrar a Seleção Brasileira na conquista da medalha de ouro.

