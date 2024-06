Copa América 2024: conheça as seleções do Grupo B

O Grupo B promete ser o mais equilibrado da Copa América de 2024. México e Equador despontam como os favoritos, mas a Venezuela e Jamaica possuem uma nova geração talentosa e que promete dar muito trabalho. O grupo também coloca frente a frente quatro seleções que mesclam jogadores experientes e jovens em ascensão. Veja abaixo as principais informações do Grupo B:

Veja a tabela da Copa América 2024!

México

O México é a seleção da América do Norte e Central com mais participações na Copa América. Aliás, o futebol mexicano é bem familiarizado com a América do Sul, já que equipes mexicanas já disputaram a Libertadores e foram vice-campeãs. A seleção mexicana possui grandes talentos como Edson Alvarez, Hirving Lozano, Santiago Gimenez e Jorge Sanchez, e é a atual campeã da Copa Ouro da Concacaf, além de maior campeã da competição com 12 títulos. Será a 11ª vez que o México disputa a Copa América, onde obteve como melhor resultado os vices em 1993 e 2001.

Convocados

Goleiros: Carlos Acevedo (Santos Laguna), Julio González (UNAM) e Raul Rangel (Gualajara)

Defensores: Israel Reyes (América), César Montes (Almería), Johan Vásquez (Genoa), Gerardo Arteaga (Monterrey), Jesús Orozco (Guadalajara), Jorge Sánchez (Porto), Brian García (Toluca) e Bryan González (Pachuca)

Apoiadores: Edson Álvarez West Ham United), Luis Romo (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Guadalajara), Érick Sánchez (Pachuca), Uriel Antuna (Cruz Azul), Jordi Cortizo (Monterrey), Orbelín Pineda (AEK Athens), Marcelo Flores (UANL) e Luis Chávez (Dynamo Moscow)

Atacantes: Julián Quiñones (América), Alexis Vega (Toluca), Santiago Giménez (Feyenoord), Cesar Huerta (UNAM) e Guillermo Martinez (UNAM)

Equador

O Equador é umas das raras seleções da América do Sul que nunca conquistou a Copa América. A seleção equatoriana disputa a competição pela 30ª vez na história e jamais conseguiu um resultado melhor do que o quarto lugar em duas ocasiões – em 1959 e 1993, quando foi o país-sede. Desde 1993, não conseguiu passar das quartas de final. Os equatorianos apostam suas fichas na talentosa nova geração que conta com nomes como Moises Caicedo, do Chelsea, e Jeremy Sarmiento, do Ipswich Town, da Inglaterra, além de Pierro Hincapie, campeão alemão com o Bayer Leverkusen. O jovem Kendry Paez, de 16 anos, disputa sua primeira competição oficial e já foi vendido pelo Independiente del Valle para o Chelsea. O principal destaque da seleção, no entanto, é o veterano Enner Valencia, do Internacional.

Convocados

Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Independiente del Valle) e Alexander Domínguez (LDU Quito)

Defensores: Ángelo Preciado (Sparta Prague), Félix Torres (Corinthians), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Willian Pacho (Eintracht Frankfurt), José Hurtado (Red Bull Bragantino), Jackson Porozo (Kasımpaşa), Joel Ordóñez (Club Brugge), Layan Loor (Universidad Católic) e Andrés Micolta (Pachuca)

Apoiadores: Ángel Mena (León), Carlos Gruezo (San Jose Earthquakes), Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), José Cifuentes (Cruzeiro), Jeremy Sarmiento (Ipswich Town), Joao Ortiz (Independiente del Valle), Kendry Páez (Independiente del Valle), John Yeboah (Raków Częstochowa), Janner Corozo (Barcelona) e Alan Minda (Cercle Brugge)

Atacantes: Enner Valencia (Internacional), Jordy Caicedo (Atlas) e Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise)

Venezuela

A Venezuela disputa a Copa América pela 20ª vez na história e tem a expectativa alta para superar o desempenho das últimas duas edições, quando caiu nas quartas de final. Porém, este não foi o melhor desempenho da Vinotinto na competição – foi o quarto lugar em 2011. A seleção venezuela começou bem nas Eliminatórias da Copa de 2026, onde ocupa o quarto lugar (à frente de Equador, Brasil, Paraguai e Chile), e conta com uma nova geração de qualidade, com nomes conhecidos do futebol brasileiro como Yeferson Soteldo, do Grêmio, e Jefferson Savarino, do Botafogo, além de Eduard Bello, do Mazatlan, do México.

Convocados

Goleiros: Rafael Romo (Universidad Católica), Joel Graterol (América de Cali) e José Contreras (Águilas Doradas)

Defensores: Alexander González (Emelec), Jhon Chancellor (Metropolitanos), Wilker Ángel (Criciúma), Yordan Osorio (Parma), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo), Miguel Navarro (Talleres), Christian Makoun (Anorthosis Famagusta) e Jon Aramburu (Real Sociedad)

Apoiadores: Tomás Rincón (Santos), Darwin Machís (Cádiz), Yeferson Soteldo (Gremio), Jefferson Savarino (Botafogo), Yangel Herrera (Girona), Cristian Cásseres (Toulouse), José Martínez (Philadelphia Union), Eduard Bello (Mazatlan), Daniel Pereira (Austin FC), Telasco Segovia (Casa Pia), Kervin Andrade (Fortaleza) e Matías Lacava (Vizela)

Atacantes: Salomón Rondón (Pachuca), Eric Ramirez (Atletico Nacional) e Jhonder Cádiz (Famalicão)

Jamaica

A Jamaica disputa a Copa América pela terceira vez na história e quer disputar o mata-mata pela primeira vez. A seleção jamaicana aposta no trio Leon Bailey, Michail Antonio e Ethan Pinnock, que jogam na elite do futebol inglês por Aston Villa, West Ham e Brentford, respectivamente, para alcançar o feito inédito em sua história. O elenco ainda conta com outros dois jogadores que atuam na primeira divisão do futebol inglês por Fulham e Luton Town, além de seis nomes espalhados entre a segunda e quarta divisão da Inglaterra.

Convocados

Goleiros: Andre Blake (Philadelphia Union), Jahmali Waite (El Paso Locomotive FC), Shaquan Davis (Mount Pleasant) e Coniah Boyce-Clarke (Reading)

Defensores: Damion Lowe (Philadelphia Union), Michael Hector (Charlton Athletic), Richard King (ÍBV), Amari’i Bell (Luton Town), Dexter Lembikisa (Heart of Midlothian), Greg Leigh (Oxford United), Di’Shon Bernard (Sheffield Wednesday), Ethan Pinnock (Brentford), Jon Bell (Seattle Sounders) e Wesley Harding (Millwall)

Apoiadores: Bobby Decordova-Reid (Fulham), Kevon Lambert (Real Salt Lake), Alex Marshall (Portmore United), Joel Latibeaudiere (Coventry City), Kasey Palmer (Coventry City) e Karoy Anderson (Charlton Athletic)

Atacantes: Leon Bailey (Aston Villa), Michail Antonio (West Ham United), Renaldo Cephas (Ankaragücü), Shamar Nicholson (Clermont), Demarai Gray (Al-Ettifaq) e Kaheim Dixon (Arnett Gardens)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Copa América 2024: conheça as seleções do Grupo B apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.