António Oliveira explica má fase e nega pressão por seu cargo no Corinthians

O Corinthians perdeu para o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira (19), no Orlando Scarpelli, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a sexta partida seguida que o Timão sai de campo sem a vitória. Contudo, mesmo com a má fase, o técnico António Oliveira não teme uma mudança na comissão técnica.

“Só controlo o que é minha decisão. E as minhas decisões que tomo enquanto treinador. Área de administração não me compete. Tem que perguntar a outra pessoa. Sei que estou fazendo, sou teimoso para caramba, com reajustes que vamos fazer no mercado ficaremos mais fortes e vamos diminuir o tempo que perdemos em alguns pontos. Agora é descansar e pensar no próximo jogo”, disse o treinador, que também analisou a má fase da equipe.

“Foi mais um jogo em que não conseguimos alcançar o objetivo que era ganhar. Foi um primeiro tempo fraca dos dois times, um segundo tempo em que fizemos alguns reajustes no intervalo, mas não foi suficiente para chegarmos ao empate. Agora é descansar e entender, direcionar o caminho, porque temos que voltar rapidamente a conquistar vitórias para levar o clube aonde merece”, completou António Oliveira, em entrevista coletiva.

Próximo compromisso dos comandados de António Oliveira

O Corinthians volta a campo contra o Athletico-PR, no domingo (23), na Ligga Arena, pela 11ª rodada. Com sete pontos, o Timão ocupa a 17ª colocação. Assim, dentro da zona de rebaixamento e com jogos a mais do que Grêmio e Vitória, que estão abaixo.

