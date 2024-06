Com a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, o Fluminense dormiu na lanterna do Campeonato Brasileiro. Sem rumo, a equipe carioca venceu apenas uma partida nas dez primeiras rodadas da competição e não consegue reencontrar o bom futebol que a fez conquistar a Libertadores. Na saída de campo, Lima pediu desculpas ao torcedor pela situação e disse que o time tem que dar a voltar por cima no clássico.

“A gente pede desculpa pela situação em que a gente está. Mas é trabalhar ainda mais. Focar ainda mais. Sabemos que a gente está num momento difícil. É lutar até o final. Temos um clássico (Flamengo, no dia 23) pela frente. Vamos com tudo aí pra dar a volta por cima e sair dessa situação o mais rápido possível “, disse o meio-campista.

Em campo, aliás, o Tricolor voltou a sucumbir diante do adversário e não conseguiu ser criativo e eficiente em Belo Horizonte. Com muitos desfalques, o time perdeu mais uma e o gol na reta final da partida o colocou na 20ª colocação do campeonato. Isso pode mudar caso o Atlético-MG bate o Vitória e aumente o saldo de gols da equipe baiana nesta quinta-feira (20), no Barradão.

Por fim, na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Flamengo neste domingo (23), às 16h (de Brasília). Uma fraca atuação pode acarretar na demissão de Fernando Diniz, que enfrenta o pior momento em sua segunda passagem pelo clube carioca.

O post Lima, do Fluminense, pede desculpas à torcida e mira recuperação: ‘Lutar até o final’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.