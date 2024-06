Moreira volta a se lesionar e desfalca o São Paulo

O lateral-direito Moreira voltou a desfalcar o São Paulo por conta de uma lesão. O jogador não estava no banco de reservas na derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, nesta quarta-feira (19), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. O motivo seria dores na coxa direita. Assim, o clube decidiu preservá-lo.

O curioso é que o São Paulo não considera Moreira um jogador que está contundido no momento, já que os exames não apresentaram nenhuma lesão. Ele chegou a ser relacionado para o duelo contra o Internacional, mas ficou no banco. Contudo, já contra Corinthians e Cuiabá, esteve fora. Após o duelo contra o Dourado, Zubeldía explicou que o jogador está fora de combate.

“Moreira, no jogo contra o Cruzeiro, sofreu uma lesão muscular. Se recuperou durante uma semana. Foi ao jogo seguinte, com o Internacional. Mas entre Inter e Corinthians ele voltou a sentir um problema. Um problema muscular. Por isso, não está no banco”, disse Zubeldía.

A lesão de Moreira liga um alerta no setor, já que o Tricolor Paulista conta com Igor Vinícius como titular, mas sem nenhum substituto. Além do garoto, o São Paulo conta também com Rafinha, que está lesionado desde o início de abril, na estreia da equipe na Libertadores, contra o Talleres.

“É uma posição que eu tenho o Igor, que está jogando muito bem. Está competindo com jogadores rápidos, intensos. Eu só tenho ele com a lesão do Rafinha e a lesão muscular do Moreira”, completou o treinador.

