Novo acionista majoritário do Manchester United, Jim Ratcliffe já tem um modelo no qual promete se inspirar para a reconstrução do clube inglês. Assim, em seu discurso, o empresário citou o Real Madrid como meta para que os Diabos Vermelhos se espelhem e voltem a triunfar no futebol europeu.

“Precisamos estar onde o Real Madrid está hoje, mas no momento não estamos. Levará tempo. Não é como um interruptor de luz, que é só ligar. O Real Madrid fez um trabalho fabuloso”, disse Ratfcliffe, em entrevista ao canal “Bloomberg”.

“O gasto do Real Madrid é de 200 milhões de libras e hoje tem seis ou sete jogadores avaliados em mais de 100 milhões de libras. O United não tem ninguém. O Real construiu provavelmente o melhor estádio do mundo com o mesmo dinheiro que o United investiu (em jogadores). Se você comparar, pode ver que a qualidade da gestão do Real foi melhor “, completou.

Além disso, Ratcliffe pediu paciência durante as janelas de transferências, porém demonstrou confiança no trabalho que visa reorganizar o Manchester United nos próximos, pelo menos, três anos.

“Estamos em desvantagem, mas creio que faremos um bom trabalho no verão (europeu). Mas precisaremos de dois ou três mercados de verão para chegar a um lugar melhor”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Dono do Manchester United se espelha no Real Madrid: ‘Trabalho fabuloso’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.