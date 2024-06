Grêmio iguala início de 2004, quando foi rebaixado

A trajetória do Grêmio no Campeonato Brasileiro já causa preocupação. Isso porque a equipe gaúcha vive uma sequência de derrotas no torneio. O cenário fez o Imortal igualar marca negativa de 20 anos. Atualmente, é o 18º colocado, com seis pontos. Caso o Vitória tenha sucesso no embate com o Atlético, o Tricolor pode perder mais uma posição.

O Grêmio perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão, na última quarta-feira (20). Com isso, alcançou a sua sexta derrota na Série A, após oito compromissos. Algo que não ocorria desde 2021. Aliás, cinco desses resultados negativos ocorreram de maneira consecutiva. A última vez que a equipe amargou uma sequência assim foi em 2004.

Estes números provocam medo na torcida gremista, já que, em ambos os anos, o time foi rebaixado.

A tragédia no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, claramente prejudicou o Imortal. Afinal, graças ao período sem poder treinar ou entrar em campo, os jogadores perderam ritmo de jogo e confiança. Neste contexto, a equipe foi afetada por erros individuais.

Sequência do Grêmio e obstáculos

O próximo compromisso do Grêmio será o clássico com o seu maior rival. Aliás, o embate com o Internacional ocorre no próximo sábado (22), às 17h30, no Couto Pereira, em Curitiba. Outro obstáculo para os jogadores é a maratona de viagens e jogos em um curto espaço de tempo.

Em junho, por exemplo, o Tricolor Gaúcho teve nove compromissos em quase um mês, com um intervalo máximo de cinco dias, assim como o deslocamento para seis locais diferentes. O Tricolor Gaúcho tentou diminuir o desgaste adicional com mais este cenário e evitar perder jogadores por lesão. Um exemplo disso foi o fato de ter adotado Curitiba como sua sede provisória.

