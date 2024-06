Narrador avalia início dramático e vê Fluminense ’em apuros’ no Brasileirão

O Fluminense foi do topo do América à lanterna da elite do futebol brasileiro em apenas sete meses. A derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última quarta-feira (19), não só colocou a permanência de Fernando Diniz em xeque como deixou o Tricolor ”em apuros” no Brasileirão. Pelo menos é assim que o narrador Luis Felipe Freitas, da CazéTV, define o atual momento do clube na temporada.

Luisinho, como é popularmente conhecido, é tricolor assumido e não escondeu a preocupação com o momento do Fluminense no Brasileirão. Em contrapartida, indicou o melhor caminho para encarar a realidade e, assim, dar a volta por cima na competição.

“Fluminense tem que encarar a realidade de frente. Não adiante embarcar no discurso de que daqui a pouco vai arrancar e sair dessa situação. Só assim. Time só venceu um clube da Série A no ano. Sendo justo, hoje o time até melhorou um pouco – para ver como a fase é dramática. O Fluminense está em apuros”, avaliou o narrador e apresentador.

A melhora citada por Luis Felipe Freitas é em paralelo às atuações diante do Juventude, Botafogo e Atlético-GO. Do contrário aos jogos mencionados, o Fluminense consegue tirar lições positivas da derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro. O que pode, em suma, representar evolução para os próximos compromissos da equipe. Mesmo que parte desses preceitos sejam da responsabilidade de Fernando Diniz, que vive seu pior momento à frente do Tricolor.

Tal evolução, contudo, não impediu que o Fluminense retornasse à lanterna do Brasileirão após quase 15 anos. A última vez que figurou na 20ª colocação do torneio foi em 2009, quando superou o Cruzeiro, também no Mineirão, por 3 a 2.

Calendário do Fluminense

Sem Diniz, o próximo desafio do Fluminense na competição é contra o arquirrival Flamengo. O clássico mais charmoso do Brasil está marcado para o próximo domingo (23), às 16h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo depois, o Fluminense tem um confronto direto na luta contra o Rebaixamento. O adversário é outro rubro-negro, mas desta vez o Vitória, também no Maracanã. O jogo está marcado para quinta-feira, dia 27 de junho, às 19h.

O post Narrador avalia início dramático e vê Fluminense ’em apuros’ no Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.