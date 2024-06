Casares promete foco no São Paulo, mesmo estando com o Brasil na Copa América

Chefe de delegação da Seleção Brasileira durante a disputa da Copa América, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, prometeu foco no clube mesmo distante. O mandatário prometeu se envolver nos processos para auxiliar o time de Dorival Júnior, mas também quer fechar reforços para o Tricolor Paulista.

No momento, o São Paulo tem conversas com o volante Thiago Mendes, do Al-Rayyan, do Qatar, e sonha com Alex Sandro, que acabou de deixar a Juventus, da Itália. Aqui no Brasil, o responsável por representar o clube será o vice Harry Massis Junior.

Já nas negociações, todas as conversas serão conduzidas pelo diretor de futebol Carlos Belmonte e pelo executivo Rui Costa. Júlio Casares vai participar à distância e, se necessário, assinar documentos. A dupla de dirigentes ficará em comunicação com o mandatário todos os dias e atualizando de qualquer movimentação.

As contratações que Casares tenta fechar no São Paulo

Assim, o São Paulo tenta demonstrar sintonia para reforçar o elenco. O mais próximo do clube é Thiago Mendes. O jogador, que tem mais dez meses de contrato no Qatar, deve ter parte dos seus direitos econômicos adquiridos pelo Tricolor. Falta apenas os brasileiros chegarem em um acordo com o clube qatari.

Já Alex Sandro está sendo considerado mais difícil. Afinal, ele ainda não sabe se realmente vai retornar ao Brasil. Contudo, ouve uma promessa que se voltasse ao país, iria escutar a proposta do Tricolor. Peças para outros setores ainda não estão no radar do São Paulo.

