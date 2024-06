Seleção pede intervenção da Uefa e indica chance de abandonar a Eurocopa

A Uefa quase precisou resolver um grave problema durante a disputa da Eurocopa. Isso porque integrantes da Federação de Futebol da Sérvia entregaram uma reclamação envolvendo cânticos com ameaças ao país. Tal situação ocorreu antes do duelo contra a Eslovênia, nesta quinta-feira (20). Assim, exigiram uma intervenção da organização e até comunicaram a possibilidade de abandonar a competição.

As críticas da seleção da Sérvia dizem respeito a gritos que vieram das arquibancadas no empate por 2 a 2 entre Albânia e Croácia, na última quarta-feira (19). Ambos os países têm diferenças políticas e ideológicas com a Sérvia. Desse modo, aos 14 minutos do segundo tempo, foram ouvidos os cânticos “matem, matem, matem os sérvios” no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha.

Com isso, o secretário-geral da federação da Sérvia, Jovan Subatovic, falou sobre a reclamação.

“O que aconteceu em Croácia x Albânia é escandaloso, e nós pediremos que haja sanções por parte da Uefa, mesmo que isso signifique não continuar na competição. Não queremos participar em nada deste tipo de polêmica, mas se a Uefa não os punir, vamos pensar em como proceder”, esclareceu o dirigente.

As críticas tornaram-se mais intensas porque foi exatamente a Sérvia a primeira participante a receber punição da Uefa na Eurocopa. A entidade argumenta que torcedores sérvios foram responsáveis por causar confusão nos arredores do estádio.

Isso antes da sua estreia no torneio, na derrota para a Inglaterra, além de lançar objetos da arquibancada, entoaram recados provocativos, que foram considerados inadequados para um evento esportivo. A pena pode chegar a 14,5 mil euros (cerca de R$ 85 mil na cotação atual).

Panorama da Sérvia na Eurocopa

A Sérvia ocupa a quarta posição do Grupo C, com um ponto, depois de dois jogos. O empate nos acréscimos por 1 a 1 com a Eslovênia foi essencial para se manter vivo em busca da classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Seja em segundo lugar ou entre os quatro melhores terceiros colocados. Para isso, terá que conseguir um resultado positivo diante da Dinamarca, seu último adversário na fase de grupos, na próxima terça-feira (25).

