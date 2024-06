Oposição do Palmeiras escolhe candidato para enfrentar Leila Pereira

O “Palmeiras Avante” escolheu Savério Orlandi como o candidato do grupo de oposição para concorrer à eleição presidencial. Dessa maneira, ele será adversário da atual mandatária Leila Pereira, que já anunciou que vai disputar o pleito, previsto para novembro. A informação inicial é do “ge”.

O grupo de oposição reuniu diversas alas contrárias à atual gestão e definiu Savério Orlandi como o nome para rivalizar com Leila Pereira. A chapa contará com quatro vice-presidentes, que ainda não foram definidos. Na última eleição, a atual presidente foi candidata única.

“Foi um processo longo, de muito trabalho e amadurecimento de ideias. A candidatura é fruto de um trabalho coletivo e de um plano de gestão sólido, que logo todos irão conhecer. Esperamos também que esta candidatura possa representar as ideias de uma oposição responsável, leal ao clube, mas que enxerga muitos pontos a serem melhorados, a começar pelos crescentes e preocupantes conflitos de interesses”, afirmou Orlandi.

Savério Orlandi foi diretor do Palmeiras

Savério é advogado, tem 53 anos e é sócio-dependente do Palmeiras desde 1983, tornando-se titular em 1996. Ele faz parte do Conselho Deliberativo há 23 anos e foi diretor de futebol do clube por três anos, de 2007 a 2010.

“Agradeço a confiança depositada pelos meus pares e posso garantir ao torcedor que vamos unir as forças que querem construir um Palmeiras mais próspero e inclusivo para subir o nível do debate sobre o Palmeiras. Temos a certeza de que nossa candidatura resultará em um ganho indiscutível para o Palmeiras, independente do vencedor do pleito”, disse o candidato.

