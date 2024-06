Corinthians notifica o Vasco por dívida por Lucas Piton

O diretoria do Corinthians notificou o Vasco por dívida de 1,5 milhões de euros (R$ 8,7 milhões na cotação atual) pela contratação de Lucas Piton, realizada no começo de 2023.

A informação é do “ge”, divulgada nesta quinta-feira (20). O Cruz-Maltino comprou 60% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões à época) em seis parcelas de 500 mil euros. Como o Corinthians tinha dívida com a Elenko Sports, empresa de agenciamento de atletas, cinco das parcelas seriam repassadas, então, à empresa, em negociação envolvendo o próprio Vasco.

Não se sabe, porém, quais parcelas estão atrasadas. O acordo inicial previa que seriam três em 2023, e outras três em 2024. Com os 20% que o Cruz-Maltino comprou por cláusula obrigatória após o jogador completar 50 jogos, o total da compra chegaria aos R$ 21,86 milhões. É, então, a quinta maior contratação da história do clube em valores.

Revelado pelo Timão, Lucas Piton estreou profissionalmente em 2019. Após três temporadas completas no Parque São Jorge, chegou ao Vasco, onde rapidamente tornou-se titular e imprescindível na equipe. Fez 49 jogos em 2023, e já soma 22 jogos em 2024. Ao todo são cinco gols e oito assistências.

