Vitória goleia Atlético-MG e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vitória saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão em grande estilo. O Leão goleou o Atlético-MG por 4 a 2, nesta quinta-feira (20), no Barradão, e subiu posições nesta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Willian Oliveira, artilheiro da Série A, balançou a rede duas vezes, enquanto Matheuzinho e Eryc Castillo completaram o placar em Salvador. Pelo lado do Galo, Gustavo Scarpa, de pênalti, e Palacios, já nos acréscimos da partida, anotaram os gols do time mineiro.

Apesar de ter entrado em campo com muitos desfalques, principalmente sem Paulinho e Hulk, o Atlético-MG teve uma atuação ruim, principalmente na parte defensiva e chegou a segundo derrota consecutiva, com oito gols sofridos nos últimos dois jogos. Dessa maneira, o Galo fica com os mesmos 13 pontos, na 10ª posição.

Por outro lado, o Vitória confirmou a boa fase e chegou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Além disso, o Leão não perde há quatro rodadas e, com nove pontos, saiu da penúltima posição para o 15º lugar, fora da zona de rebaixamento.

O jogo

As equipes fizeram um bom e movimentado primeiro tempo no Barradão. Os donos da casa utilizaram do contra-ataque para abrir o placar com Matheuzinho, que acertou um bonito chute. No entanto, o Galo respondeu rápido e Gustavo Scarpa, de pênalti, deixou tudo igual. O gol fez o Alvinegro ser superior e ter, pelo menos, mais duas chances para virar. Contudo, parou em grande atuação do goleiro Lucas Arcanjo. Nos minutos finais, o Leão encaixou bom ataque pela esquerda e viu o volante Willian Oliveira e confirmar o placar de 2 a 1 no intervalo.

O segundo tempo também começou animado e o Galo foi para cima. Logo aos quatro minutos, Igor Gomes quase marcou um golaço de fora de área, mas o chute parou no travessão. No entanto, o Galo se desorganizou defensivamente e o Vitória foi fatal. Em nova jogada pelo lado esquerdo, Willian Oliveira aproveitou cruzamento e finalizou forte, rasteiro, para ampliar. Além disso, Eryc Castillo, que havia acabado de sair do banco de reservas, transformou a vitória em goleada. Contudo, Palacios, que também estava como suplente, diminuiu o prejuízo e balançou a rede nos acréscimos. Placar final 4 a 2.

Vitória 4×2 Atlético-MG

Brasileirão-2024 – Décima rodada

Data e horário: quinta-feira, 20/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Pablo Baianinho, aos 37′ do 2t), Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius (Fábio, aos 17′ do 2t), Léo Naldi (Rodrigo Andrade, aos 28′ do 2t) e Willian Oliveira; Matheusinho (Jean Mota, aos 27′ do 2t), Osvaldo (Eryc Castillo, aos 28′ do 2t) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Rômulo (Alan Kardec, aos 14′ do 2t); Igor Gomes, Alisson (Palacios, aos 22′ do 2t), Zaracho e Gustavo Scarpa; Pedrinho (Robert Santos, aos 35′ do 2t) e Cadu (Isaac, aos 36′ do 2t). Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Matheuzinho, aos 7′ do 1t (1-0); Gustavo Scarpa, aos 13′ do 1t (1-1); Willian Oliveira, aos 43′ do 1t (2-1); Willian Oliveira, aos 20′ do 2t (3-1); Eryc Castillo, aos 30′ do 2t (4-1); Palacios, aos 46′ do 2t (4-2)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS/FIFA) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP/VAR-FIFA)

Cartões amarelos: Caio Vinícius, Luan Vinícius (VIT); Rômulo, Igor Gomes (CAM)

