Palmeiras joga bem e derrota o Red Bull Bragantino

Nesta quarta-feira (20), o Palmeiras fez um jogo consistente e derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Os gols saíram através de Raphael Veiga e Rony. Com o placar, o Verdão chegou aos 21 pontos e ocupa a terceira colocação. O Massa Bruta está na oitava colocação, com 15 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Juventude, em casa. Enquanto isso, o Massa Bruta vai atrás da recuperação diante do Vitória, no Nabi Abi Chedid.

Primeiro tempo e pressão do Palmeiras

O jogo foi aberto desde os minutos iniciais. O Palmeiras se lançou ao ataque e deu campo ao Red Bull Brgantino, que encontrou espaços para ataque. Apesar das chances para os dois lados, o gol teimava em não sair.

Pelo lado do Verdão, Estêvão brilhava em campo e dava condições aos companheiros. Foi em lance dele, que a zaga do Massa Bruta ficou na saudade e achou Raphael Veiga. O camisa 23 bateu forte e venceu Cleiton, 1 a 0.

O placar poderia ser maior antes do intervalo, mas o arqueiro do Bragantino fez ótimas intervenções em lance individual de Estêvão e na cabeçada de Mayke.

Segundo tempo agitado

Nos minutos iniciais, o Red Bull Bragantino achou o seu gol. Em troca rápida, Sasha encontrou Matheus Fernandes, que tocou na saída do goleiro, 1 a 1. A resposta do Alviverde ocorreu logo depois. Rony aproveitou o lançamento de Weverton, aproveitou a falha da zaga do Massa Bruta e ao ver Cleiton sair para abafar, mandou para o fundo da rede, 2 a 1.

Com a vantagem, o Verdão soube controlar o duelo e não deu chances ao adversário. Por outro lado, o time de Abel Ferreira tentou ampliar a vantagem, mas faltou capricho na hora de finalizar os lances.

PALMEIRAS 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – 10ª rodada

Data e horário: 20/6/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Fabinho, aos 11/2T), Gabriel Menino (Jhon Jhon, aos 39/2ºT) e Raphael Veiga (Vanderlan, aos 29/2ºT); Estêvão (García, aos 39/2ºT) e Rony (Flaco López, aos 29/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes (Talisson, aos 46/2ºT), Eduardo Santos, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Gustavinho, aos 22/2ºt), Eric Ramires (Thiago Borbas, intervalo) e Lucas Evangelista; Helinho, Henry Mosquera (Vitinho, aos 22/2ºt) e Eduardo Sasha (Laquintana, aos 39/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

Gols: Raphael Veiga 20’/1ºT (1-0), Matheus Fernandes 2’/2ºT (1-1), Raphael Veiga 9’/2ºT (2-1)

Árbitro: Anderson Daronco (RS/FIFA)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS/FIFA) e Michael Stanislau (RS/FIFA)

VAR: Daiane Muniz (SP/FIFA)

Cartão Amarelo: (PAL) Eric Ramires, Vitinho (RBB)

Cartão Vermelho: –

