Ex-craque é vítima de assalto, em casa, durante jogo da Itália na Eurocopa

O ex-atacante Roberto Baggio sofreu um susto, na última quinta-feira (20), durante jogo da Eurocopa. Isso porque ele foi vítima de assalto quando estava em sua casa e assistia ao confronto entre Espanha e Itália, com sua família. Ele ainda precisou ser levado ao hospital para levar pontos na cabeça. Afinal, um dos criminosos lhe deu uma coronhada.

Baggio resistiu à tentativa de roubo e, por isso, sofreu a agressão.

Aliás, a mansão do ex-jogador fica localizada em Vincenza, na Itália. De acordo com informações da agência de notícias “Ansa”, cinco criminosos participaram da invasão. Baggio e seus familiares foram trancados em um quarto para que os bandidos concretizassem o assalto.

Pouco tempo depois da saída dos criminosos da residência, o ex-atacante conseguiu abrir a porta do quarto e chamar a polícia. Em seguida, ele admitiu o trauma com o episódio.

“Agora tenho que superar o medo”, detalhou Baggio.

“Em primeiro lugar, minha família e eu gostaríamos de agradecer a todos pelo grande carinho que recebemos”, frisou em contato com a agência.

Posteriormente, as autoridades colheram os depoimentos da vítima e deram início a investigação do caso na madrugada desta sexta-feira (21). O ex-jogador admitiu que sofreu apenas ferimentos leves em comunicado.

“Só causou alguns pontos, hematomas e muito medo”, detalhou o ex-atacante italiano.

Carreira e destaque pela seleção da Itália

Roberto Baggio é um dos principais jogadores do futebol italiano. Ele atuou pela seleção do país entre 1988 e 2004. A propósito, o ex-atacante defendeu a Fiorentina, Inter de Milão, Juventus e Milan. Além disso, conquistou títulos individuais como a Bola de Ouro da revista France Football em 1993. No mesmo ano, também foi escolhido o melhor jogador do mundo pela Fifa.

