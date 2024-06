São Paulo vai de invicto com Zubeldía para três jogos sem vitória

O São Paulo foi do céu ao inferno em poucos dias. Afinal, se a equipe ostentava 13 jogos de invencibilidade desde a chegada de Luis Zubeldía, com a derrota para o Cuiabá por 1 a 0, na última quarta-feira (19), o Tricolor chegou ao terceiro jogo sem vitória. Assim, liga um sinal de alerta.

A última vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi no início de junho, sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, no MorumBIS. Desde então, a equipe empatou duas vezes, contra Internacional e Corinthians, ambos fora de casa, além da derrota para o Cuiabá. A sequência frustrou os planos do Tricolor, que almejava brigar pela liderança do Brasileiro, mas, agora, viu outros adversários como Botafogo, Flamengo e Palmeiras se distanciarem.

A queda de rendimento se passa, proincipalmente, pelos desfalques. Nos últimos três jogos, Zubeldía não contou com Rafael, Ferraresi e Bobadilla, que estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Além disso, outros dois titulares, Rafinha e Pablo Maia, estão no departamento médico e sem previsão de retorno. Assim, o treinador se vê obrigado a mexer no time.

No entanto, mesmo com um bom elenco no papel, o São Paulo encontra dificuldade para suprir a ausência de quem precisa ser preservado ou para fazer substituições e manter o nível nas partidas. Contra o Cuiabá, por exemplo, Zubeldía decidiu poupar Luiz Gustavo, Nestor e Lucas Moura, e o time teve um desempenho ruim no primeiro tempo.

Sistema ofensivo do São Paulo também cai

Além disso, o ataque do São Paulo parou de funcionar. Nestes últimos três jogos, o Tricolor balançou as redes apenas contra o Corinthians. Antes, na sequência de 12 jogos de invencibilidade de Zubeldía, a equipe ficou apenas dois jogos sem marcar.

Nem mesmo o retorno de Lucas Moura fez com que a equipe melhorasse. Pelo contrário, gerou mais dúvidas. Isso porque o camisa 7 desempenhou um bom futebol quando atuou mais centralizado. Contudo, Luciano é quem vem atuando no setor, fazendo com que o cria de Cotia jogasse mais aberto pela direita. O esquema não funcionou nos últimos embates, e Zubeldía ainda procura uma solução e sonha em ter os dois jutos no ataque.

Sem muito tempo para se organizar, o São Paulo volta a campo neste sábado (22), às 21h30, para encara o Vasco, em São Januário, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro.

