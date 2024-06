Ucrânia vira em cima da Eslováquia e embola Grupo E da Euro

Eslováquia e Ucrânia fizeram jogo excelente na manhã desta sexta-feira (21/6), pela segunda rodada do Grupo E da Eurocopa. Em Dusseldorf, na Espirit Arena, as equipes buscaram sempre o gol. Para a Eslováquia, que venceu na estreia, uma vitória valeria a classificação às oitavas. Para os ucranianos, que vinham de derrota, a manutenção da chance de avançarem de fase. No fim, deu Ucrânia, de virada, 2 a 1. Os eslovacos abriram o placar no primeiro tempo com Schranz. Mas Shaparenko empatou no início da etapa final. Enfim, aos 35 minutos, Yaremchuk fez o gol da virada ucraniana. Dessa forma, deixou eufórica a torcida deste país arrasado pela guerra com a Rússia e centenas de milhares de refugiados espalhados pelo mundo, que eram maioria no estádio.

Assim, o Grupo E está todo embolado, com Eslováquia, Ucrânia e Romênia com três pontos e a Bélgica com zero. Belgas e romenos jogarão neste sábado. Se os romenos vencerem, estarão classificados às oitavas. Mas, se der Bélgica, todos os times entrarão na rodada final (dia 26/6) com três pontos. Na última rodada, os eslovacos enfrentam a Romênia e os ucranianos a Bélgica. Vale destacar: nesta Euro, os dois primeiros de cada uma dos seis grupos se classificam. Mas os quatro melhores terceiros também avançam de fase.

Veja aqui a tabela de classificação da Euro

Eslováquia pressiona e sai na frente

O primeiro tempo foi muito bom. As equipes criaram oportunidades e deram perigosos chutes a gol. Foram sete finalizações para cada, com os eslovacos com mais eficácia (cinco no alvo, contra três da Ucrânia) e posse (57%). Nos primeiros 20 minutos, a Eslováquia foi ofensivamente superior, aproveitando a dificuldade que o rival tinha em fechar o lado direito da defesa. Foi por ali que Haraslin se tornou o protagonista da Eslováquia. Primeiramente, driblou três e chutou para o goleiro Trubin (um dos melhores em campo) salvar com o pé direito. Depois, mais um cruzamento para Schranz cabecear e Trubin novamente salvar. Mas, aos 17, veio o gol. Haraslin cruzou e Schranz completou, abrindo o placar.

Ucrania acorda, vai pra cima e empata

Foi a Eslováquia sair na frente e a Ucrânia, enfim, acordar. E em grande estilo. Passou a ter objetividade pelos flancos com Yarmolenko (pela direita) e Mudryk (pela esquerda), o que fez Dovbik, o atacante de área, passar a ser municiado. Mas foi um chute do lateral-direito Tymchyk que foi o lance mais perigoso: um chute na trave esquerda de Dúbravka em que, na sobra, Dovbyk chutou mal.

No segundo tempo, a Ucrânia manteve a pegada da reta final da etapa anterior e foi feliz ao chegar ao empate aos nove minutos. Uma longa troca de passes terminou com pela esquerda de Zinchenko, cruzando para o arremate de Shaparenko. Animada e com uma torcida inflamada, a Ucrânia seguiu em cima, sufocando os eslovacos e virando o jogo aos 35 com Yaremchuk. O goleador, que entrou aos 22 minutos, recebeu de Shapenko na área pela direita, sem marcação, dominou espetacularmente de primeira e deu um segundo toque na saída de Dubravka. Golaço quie definiu a vitória. Mas nção sem antes passar um susto no fim, quando o rival quase empatou.

ESLOVÁQUIA 1X2 UCRÂNIA

2ªrodada do Grupo E da Eurocopa

Data: 21/6/2024

Local: Espirit Arena, Dusseldorf (ALE)

ESLOVÁQUIA: Dubravka; Pekarík, Vavro, Skriniar e Hancko (Obert, 22’/2ºT); Kucka, Lobotka e Duda (Benes, 15’/2ºT); Schranz (Sauer, 42’/2ºT), Bozenik (Strelec, 15’/2ºT) e Haraslín (Suslov, 22’/2ºT). Técnico: Francesco Calzona

UCRÂNIA: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko e Zinchenko; Shaparenko (Talovierov, 46’/2ºT), Brazhko (Sidorchuk, 40’/2ºT) e Yarmolenko (Zubkov, 22’1/2ºT); Tsygankov, Sudakov, Dovbyk (Yaremchuk, 22’/2ºT) e Mudryk (Malinovskyi, 40’/2ºT). Técnico: Serhiy Rebrov

Gols: Schranz, 17’/1ºT (1-0); Shaparenko, 9’/2ºT (1-1); Yaremchuk, 35’/2ºT (1-2)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt e Daniel Cook (ING)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões amarelos: Yaremchuk (UCR)

