A crise que afastou Neymar da Silva Santos e Mariane Bernardi, de 45 anos, chegou ao fim. O casal reapareceu nas redes sociais da ‘Neydrasta’ durante um jantar na noite da última quarta-feira (19) e confirmou os rumores da reconciliação – que ganharam força no dia dos namorados.

Neymar Pai e Mariane deram um tempo na relação após uma crise na virada do ano e, inclusive, pararam de se seguir nas redes sociais. À época, Bernardi compartilhou uma indireta ao empresário no Instagram:

“Imagine que uma cobra te picou e ao invés de tentar se livrar do veneno, você resolve correr atrás da cobra para tentar descobrir porque ela fez isso. Você tenta convencê-la de que você não merecia aquilo, enquanto o veneno te mata lentamente. Esse texto não é sobre cobras”, escreveu.

O relacionamento com Mariane Bernardi é o primeiro de Neymar Pai desde o fim do casamento com Nadine Gonçalves, em 2016. Agora juntos, o empresário presenteou a amada com um buquê de flores no dia dos namorados: “Você me completa”, se declarou a mulher em inglês.

Quem é Mariene Bernardi

Conhecida como ‘Neydrasta’, Mariane, de 45 anos, é natural de Santa Catarina. Ela é mãe de Andrei Bernardi, um dos parças de Neymar Júnior.

Bernardi, no entanto, é mais discreta e tenta se manter longe dos holofotes. Não á toa, seu perfil no Instagram, com quase 47 mil seguidores, é privado. Sabe-se que Mariane é religiosa e faz questão de manifestar sua fé na bio das redes sociais: “Guiada e protegida por Deus”.

Fim do casamento entre Neymar e Nadine

Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves deram um fim ao casamento de 25 anos em 2016. As notícias à época indicavam para uma possível traição do pai do jogador, com um herdeiro fruto da relação extraconjugal. Os rumores, no entanto, nunca foram confirmados oficialmente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pai de Neymar reata namoro com mãe de ‘parça’ do jogador apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.