O Santos negocia a contratação do executivo de futebol Paulo Bracks. Com passagem pelo Vasco da Gama, o profissional chegaria para atuar como uma espécie de CEO, comandando as áreas importantes do clube. Assim, ele não atuaria no dia a dia do futebol, mas, sim, do clube como um todo.

Aliás, o executivo deve se reunir com o presidente Marcelo Teixeira nesta sexta-feira (21). Pela manhã, em entrevista coletiva, o mandatário falou que tem expectativas em contar com o profissional em breve. Assim. as negociações devem ganhar mais força nos próximos dias.

“Na parte organizacional do clube, neste primeiro semestre, decidimos que as contratações seriam para completar a parte administrativa, financeira, esportiva. Ele virá a Santos e não é relacionado ao futebol. Ele vem, com experiência de Série B. Importante ter um profissional como já fez com o América-MG, com o Vasco, fez um bom trabalho no Inter. Queremos entender se o Paulo Bracks tem um perfil para ser um CEO. Um diretor executivo para ele coordenar as demais gerências. Hoje o Santos não possui. A estratégia era para avaliarmos isso. Hoje, queremos um profissional que faça a avaliação dos profissionais do clube e prosseguirmos o trabalho da parte gerencial”, disse Marcelo Teixeira.

Bracks teve uma atuação destacada em 2023, quando o Vasco havia acabado de se tornar SAF. Contudo, acabou deixando o clube e está livre no mercado desde dezembro do ano passado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos negocia a contratação do executivo Paulo Bracks apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.