Jair Ventura não é mais técnico do Atlético Goianiense

O Atlético-GO anunciou que Jair Ventura não é o mais técnico do clube. O Dragão acertou a saída do treinador nesta sexta-feira (21), dois dias depois da derrota da equipe para o Criciúma por 2 a 1, no Antônio Acciolly, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

“Agradeço a oportunidade de estar à frente do clube por 50 jogos. Juntos, conquistamos, em 2023, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse ano, veio o título do Campeonato Goiano que resultou no Tri do Estadual inédito e também a quebra do recorde de vitórias consecutivas, que antes eram de 10 partidas. Com o empenho de todos chegamos a 15 vitórias seguidas”, escreveu Jair Ventura, em suas redes sociais.

Contudo, a saída de Jair Ventura causou uma certa surpresa, já que a equipe vinha mostrando evolução mesmo com a derrota para o Criciúma. Aliás, o Dragão conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A ascensão do Atlético foi frustrada com a derrota para o Criciúma. Após a partida, o CEO Adson Batista afirmou que não gostou das alterações promovidas no intervalo e da leitura de jogo como um todo. Dois dias depois veio o desligamento. De acordo com comunicado emitido pela assessoria de imprensa, o clube vai em busca de um “novo perfil”.

Assim, o time goiano volta a campo neste sábado (22), fora de casa, contra o Cuiabá, pela 11° rodada do Brasileirão. A equipe será comandada pelo auxiliar Anderson Gomes.

A passagem de Jair Ventura no Atlético Goianiense

Jair Ventura chegou no Atlético Goianiense em julho do ano passado e conseguiu fazer grande campanha na Série B. Afinal, o time terminou o primeiro turno da competição na 11ª posição, longe do G4. Contudo, fez grande campanha de recuperação com 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, consolidando o acesso para a elite.

Já nesta temporada, o treinador começou com tudo, engatando 15 vitórias seguidas, um recorde dentro do clube. Além disso, conquistou o tricampeonato estadual e também classificou o Dragão para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na Série A, teve um começo complicado, mas conseguiu reagir ao conquistar sete pontos contra Vitória, Juventude, Corinthians e Fluminense.

Ao todo, Jair Ventura esteve à frente do Atlético Goianiense em 31 jogos na atual temporada, com 20 vitórias, três empates e oito derrotas. Números que correspondem a um aproveitamento de 67%.

