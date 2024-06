Cruzeiro demonstra interesse na contratação de Walace, da Udinese

A janela de transferências só abre no dia 10 de julho, mas o Cruzeiro segue se movimentando intensamente para entregar os reforços ao treinador Fernando Seabra o quanto antes. E a posição de volante parece ser a maior carência na visão do clube. Afinal, o Cabuloso está interessado em Walace, de 29 anos, da Udinese, da Itália, e já buscou informações para viabilizar a contratação do jogador. O Corinthians também quer o brasileiro, que está em uma lista de seis reforços pedidos pelo técnico António Oliveira.

O CEO de futebol da Raposa, Alexandre Mattos, está na Itália, onde encaminhou a contratação de Matheus Henrique, do Sassuolo. Assim, para aproveitar a presença do dirigente no país europeu, o Cruzeiro também negocia com Walace e já teria buscado informações sobre o atleta e as condições iniciais para fazer negócio. Ele tem contrato até junho de 2026 com a Udinese. Vale lembrar que o volante Fabrizio Peralta, do Cerro Porteño, está encaminhado.

Walace foi revelado pelo Grêmio

O volante está na Europa desde a temporada 2016/17. O jogador foi revelado pelo Grêmio e vendido ao Hamburgo, da Alemanha, onde ficou dois anos. Em seguida, atuou no Hannover. Posteriormente, foi negociado junto à Udinese, onde está desde 2019/20. O clube italiano, na ocasião, pagou 6 milhões de euros.

Na Itália, Walace atuou em 165 partidas, com três gols anotados e uma assistência. Na última temporada, ajudou a equipe de Udine a escapar do rebaixamento no Calcio na rodada derradeira. Foram 38 jogos e duas bolas na rede para o brasileiro.

