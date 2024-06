Em ótima fase, Wesley vira esperança de gols do Internacional no Gre-Nal

O Internacional contratou o atacante Wesley com certo receio dos torcedores. Apesar disso, a aposta está sendo positiva até o momento, já que o atleta vem dando a volta por cima depois de chegar ao Colorado. Além de se provar decisivo, ele já se igualou a Valencia como o artilheiro do time na temporada.

Como o centroavante não está disponível, pois disputará a Copa América com a seleção do Equador, Wesley se torna a grande esperança de gols do Inter no Gre-Nal. O ano do atacante é tão positivo que mesmo em junho, ele já atingiu sua melhor temporada em gols.

A sua estreia, aliás, foi exatamente no clássico com o Grêmio, a vitória por 3 a 2 ainda no Estadual. Na oportunidade, ele entrou na reta final do jogo. Dessa vez, em seu segundo clássico, Wesley chega com o status de titular. Condição que ele conquistou de forma merecida. Afinal, até aqui são 19 partidas, seis gols e duas assistências.

A propósito, o atacante marcou nos últimos dois compromissos do time. A derrota por 2 a 1 para o Vitória, fora de casa. Em seguida, anotou o gol que garantiu o triunfo sobre o Corinthians, no Orlando Scarpelli, pela décima rodada da Série A. O Inter enfrenta o Grêmio, neste sábado (22), às 17h30, no Couto Pereira, em Curitiba.

Wesley se torna surpresa positiva no Internacional

Vale ressaltar que o seu rendimento é surpreendente, pois não foi uma contratação badalada como a do volante Fernando, além dos atacantes Borré e Alario. Isso porque Wesley chegou ao Internacional como uma aposta, depois de passagem discreta pelo Cruzeiro. O técnico Eduardo Coudet foi quem indicou a contratação. O argentino conhece o atleta, pois o enfrentou no ano passado quando trabalhava no Atlético e analisou que se encaixaria na sua estratégia de jogo.

Goleadores do Inter na temporada

Valencia e Wesley – 6 gols

Alario – 5 gols

Alan Patrick, Borré e Wanderson – 3 gols

Desempenho de Wesley a cada ano

2019 – 28 jogos, 5 gols (Vitória)

2020 – 25 jogos, 5 gols, 6 assistências (Palmeiras)

2021- 50 jogos, 5 gols, 3 assistências (Palmeiras)

2022 – 49 jogos, 3 gols, 5 assistências (Palmeiras)

2023 – 42 jogos, 4 gols, 2 assistências (Cruzeiro)

2024* – 19 jogos, 6 gols, 2 assistências (Internacional)

*Temporada ainda em curso

