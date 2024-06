Euro 2024: Mbappé será desfalque na França contra a Holanda

A França terá um desfalque importante para o jogo contra a Holanda, nesta sexta-feira (21), na Euro 2024. Após fraturar o nariz na partida de estreia, Mbappé acabou sendo preservado pela comissão técnica e vai começar a partida válida pela segunda rodada do Grupo D no banco de reservas.

Embora tenha participado do treinamento comandado por Didier Deschamps, com uma máscara de proteção, na véspera desta partida, o camisa 10 será uma baixa importante entre os titulares.

Holanda e França se enfrentam, nesta sexta-feira (21), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha. A partida é um confronto direto pela liderança do Grupo D. Ambas as seleções estrearam com vitória e podem confirmar a classificação para as oitavas de final em caso de novo resultado positivo na Euro 2024.

Veja a escalação da França na partida contra a Holanda na Euro 2024:

Le 1⃣1⃣ tricolore pour affronter les Pays-Bas | #PBSFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/owsFvtt023 — Equipe de France (@equipedefrance) June 21, 2024

