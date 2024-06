Com retrospecto positivo, Flamengo chega embalado no Fla-Flu

O Flamengo chega embalado e motivado no clássico diante do Fluminense. Além do bom momento na temporada, os rubro-negros não perdem um jogo para os tricolores há mais de um ano.

Favoritismo do Flamengo

O Flamengo vem sendo uma pedra no sapato do Fluminense. Afinal, os últimos sete clássicos disputados, foram quatro vitórias rubro-negras, três empates e nenhum triunfo tricolor.

Além disso, os clubes atualmente vivem momentos opostos no Brasileirão. O time rubro-negro é o líder isolado do campeonato, com 20 pontos conquistados. A equipe tricolor, por outro lado, está na lanterna da competição, com somente seis pontos.

A última vitória do Fluminense em cima do Flamengo aconteceu no dia 9 de abril de 2023. Na época, os comandados de Fernando Diniz golearam por 4 a 1 no Maracanã e foram campeões do Campeonato Carioca.

Desfalques de Tite

Apesar do momento e do retrospecto recente, os jogadores rubro-negros devem enfrentar muitas dificuldades no clássico deste fim de semana. Afinal, Tite segue com muitos desfalques em campo. Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, convocados para Copa América, estão fora do jogo e só devem retornar em julho.

O Fluminense, por outro lado, conta com retornos importantes em campo. Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso, desfalques no jogo diante do Cruzeiro, voltam ao time tricolor no clássico. Fernando Diniz vem sendo muito cobrado por melhores resultados e pretende ir com força máxima neste fim de semana.

Aliás, Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (23/06), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. Em momentos diferentes no campeonato, tricolores e rubro-negros prometem protagonizar mais um clássico emocionante e disputado.

