Recuperado de lesão, Calegari voltou a atuar pelo Fluminense após dez meses longe dos gramados. Assim, diante do Cruzeiro, no Mineirão, o lateral iniciou no banco de reservas, mas logo entrou na partida, já que Marquinhos sentiu um desconforto. Em campo, o jogador visivelmente sentiu a falta de ritmo e errou alguns passes, entretanto mostrou que pode ser uma opção pelo lado.

Dessa forma, o último jogo oficial do lateral-direito pelo time carioca tinha acontecido no dia 2 de fevereiro de 2023. Na ocasião, o atleta esteve em campo no revés por 1 a 0 para o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Em seguida, o Tricolor optou por emprestá-lo ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, ex-equipe de Douglas Costa. Por lá, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro.

“Eternamente grato a minha família. Só nós sabemos o que vivemos nesses meses. momento difícil, mas serviu de aprendizado e nos uniu ainda mais. E ao Fluminense pela oportunidade. Não estamos vivendo o melhor dos momentos, mas juntos iremos tirar o clube do lugar que não merece estar”, disse o atleta. Antes disso, Calegari protagonizou um lance polêmico na derrota no clássico diante do Botafogo por 1 a 0, também pelo Carioca. Na época, o jogador perdeu um pênalti quando o jogo estava empatado em 0 a 0, e não abriu o placar. Minutos depois, o Glorioso estufou a rede e saiu de campo com a vitória. Nas redes sociais, muitos torcedores teceram críticas ao atleta, que acabou perdendo espaço no elenco.

Cria da base tricolor



Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Após dez meses, Calegari, do Fluminense, volta a atuar: ‘Eternamente grato’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.