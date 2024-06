Empresário de Baggio admite falha na segurança em assalto violento

O ex-atacante Roberto Baggio sofreu um susto, na última quinta-feira (20). Isso porque ele foi vítima de assalto quando estava em sua casa e assistia ao confronto entre Espanha e Itália, com sua família. Aliás, o empresário do ex-jogador, Vittorio Petrone, admitiu que houve falha de segurança na residência do finalista da Copa do Mundo de 1994 que isolou o último pênalti e deu o tetra para o Brasil.

“O ataque relâmpago, ocorrido em plena luz do dia, não permitiu a ativação de todos os melhores sistemas de segurança com que a vila está equipada. Agora, devido ao ocorrido, vamos reforçar ainda mais os sistemas de detecção diurna em todo o perímetro”, disse Petrone em entrevista ao jornal “Gazzeta Dello Sport”.

A mansão do ex-jogador fica localizada em Vincenza, na Itália. De acordo com informações da agência de notícias “Ansa”, cinco criminosos participaram da invasão. Além disso, Baggio e seus familiares foram trancados em um quarto para que os bandidos concretizassem o assalto.

“O que aconteceu ontem com Roberto e sua família já foi vivenciado por muitas outras famílias. Só quando você é atingido percebe as feridas que um episódio de violência e opressão deixa em sua casa e junto à sua família. Roberto, mais uma vez, surpreendeu pela clareza e força de espírito que demonstrou imediatamente após o ataque que sofreu. Tenho certeza de que ele será novamente o pilar no qual toda a sua família poderá se apoiar para superar esse ataque brutal. Estamos trabalhando intensamente para levar os culpados à justiça”, afirmou.

Baggio revela medo

O ex-jogador afirmou que precisou levar alguns pontos e que está com sensação de medo após o trauma vivido.

“Em primeiro lugar, minha família e eu gostaríamos de agradecer a todos pelo grande amor que recebemos. Em circunstâncias semelhante, tudo pode acontecer, e felizmente a violência que sofri só gerou alguns pontos na minha pessoa, hematomas e muito medo, afirmou o ex-jogador.

Carreira e destaque pela seleção da Itália

Roberto Baggio é um dos principais jogadores do futebol italiano. Isso porque ele atuou pela seleção do país entre 1988 e 2004. Além disso, o ex-atacante defendeu a Fiorentina, Inter de Milão, Juventus e Milan e conquistou títulos individuais como a Bola de Ouro da revista France Football em 1993. No mesmo ano, também foi escolhido o melhor jogador do mundo pela Fifa.

Contudo, Baggio ficou marcado por perder o pênalti decisivo da Itália contra o Brasil na final da Copa do Mundo de 1994, quando ele rivalizava com Romário para ser o jogador mais decisivo daquele mundial.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Empresário de Baggio admite falha na segurança em assalto violento apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.