Mbappé notifica PSG e cobra R$ 581 milhões atrasados

A saída de Kylian Mbappé do PSG ainda causa rusgas na relação. De acordo com o jornal “L’Équipe”, o atacante notificou o clube francês exigindo o pagamento de 100 milhões de euros (R$ 581 milhões), referentes a salários e bônus em atraso. O agora jogador do Real Madrid não teria recebido os vencimentos de abril e maio.

Segundo a publicação, Mbappé encaminhou a notificação por meio da Liga Profissional de Futebol (LFP). O jogador reivindica, ainda, o pagamento de algumas bonificações, como a recompensa prevista em contrato pela permanência dele no PSG em 2022, quando estendeu seu vínculo com o clube.

A imprensa francesa já dava como certa que a saída de Mbappé do Paris Saint-Germain não seria amistosa, principalmente pelo fato de o atacante não aceitar ativar a cláusula de renovação por mais uma temporada, o que irritou a diretoria do clube gaulês. Veículos locais ainda citavam que o PSG não pagaria o bônus requerido pelo jogador na totalidade.

A rota de colisão entre as partes começou ainda na pré-temporada de 2023/24. Na época, Mbappé teria comunicado ao clube que não renovaria até 2025 e acabou retirado de viagem à Ásia. Contudo, houve entendimento e ele voltou a atuar normalmente.

Mbappé e PSG seguem sem acordo

O “L’Équipe” informa ainda que nenhum acordo foi assinado até o momento. Dessa maneira, os termos previsto no contrato original ainda têm validade. A decisão deve se estender até a Justiça, uma vez que o atacante não pretende abrir mão do que tem direito. A notificação obriga o PSG a quitar o débito com o jogador até o dia 30 desse mês. O clube, por sua vez, diz que segue em negociações.

Nesta sexta-feira (21), Mbappé ficou no banco no empate em 0 a 0 com a Holanda, pela segunda rodada da Eurocopa 2024. O atacante foi preservado por conta de fratura no nariz, ocorrida nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, na última segunda.

